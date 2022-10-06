Наталья Рагозина вернулась в РФ из Израиля вместе с новорожденной дочерью и без мужа

Боксерша Наталья Рагозина вернулась с новорожденной дочерью в Россию из Израиля. Абсолютная чемпионка мира по боксу об этом сообщила в личном блоге.

Спортсменка, которая четыре месяца жила в Израиле, родила там своего второго ребенка.

«Спасибо тебе, Израиль. Погостили, пора честь знать. Буду очень скучать по святой земле, где родилась моя дочурка. Везу сюда солнышко, соскучилась по всем сильно, по Москве, России. Все думали, что я больше не вернусь, а я возвращаюсь», — написала знаменитость.

Пост 45-летняя спортсменка сопроводила фотографиями с частного самолета. Наталья на фото держала в руках маленькую Настю. А вот отца девочки на кадрах не оказалось.

«Мы дома! Долетели буквально на одном дыхании. Первый полет Настенька отлично перенесла, ни разу не заплакала. Соскучилась очень сильно по всем! Скоро увидимся, только разберу вещи и сразу иду на зарядку», — призналась Рагозина.