Режиссер Федор Бондарчук озвучил имя обожаемой им актрисы

Российский и советский актер, продюсер кино и телевидения, кинорежиссер Федор Бондарчук впервые озвучил имя актрисы, которой он обожает и которой восхищается.

Эта актриса поразила Баднарчука еще в далеком 2005 году. И до сегодняшнего времени она является его безусловной фавориткой. В телевизионной программе "Кино в деталях" Федор заявил, что он в восторге от игры Елены Пановой. Актриса, к слову, играла медсестру в известном кинофильме "Бой с тенью".

"Ну бывают же такие, веришь ей. Хочется прям под крыл, она спасает. Вот такое у меня было впечатление", - признался режиссер.

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