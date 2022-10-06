Экс-солистка поп-группы «Тату» Лена Катина назвала москвичей избалованными

Экс-солистка поп-группы «Тату» Лена Катина поделилась мнением о москвичах. По словам певицы, жители столицы избалованны, чего не скажешь о людях из других городов.

Катина считает, что москвичи больше остальных склонны к спешке:

«В Москве же скоростной ритм жизни, как в любом мегаполисе, поэтому когда приехать в какой-либо другой город, можно увидеть, что люди там более расслабленные. Они так не так суетятся, не торопятся постоянно», — говорит певица.

Москва —это родной город Лены. Но, несмотря на это, Катина отметила, очень любит бывать за пределами столицы. Также артистка считает жителей иных городов добрее. Это связано с тем, что в столицу приезжают преимущественно работать и добиваться успехов в карьере, поэтому люди здесь настроены на выживание и жесткую конкуренцию.