Кристина Орбакайте впервые нарушила молчание после выходки своей матери

Кристина Орбакайте впервые прервала молчание после «исчезновения». Она впервые высказалась после выходки своей матери - Примадонны Аллы Пугачевой.

Орбакайте пропала на несколько дней из соцсетей. Публика стала подозревать Кристину в эмиграции. Дело в том, что в последнее время певица придерживается упорного молчания. При этом молчание артистка затаила на фоне скандальных высказываний своей матери. Более того, она не появилась на похоронах Бориса Моисеева, с которым находилась в очень тесных отношениях.

Но Орбакайте наконец-то прервала молчание. Кристина опубликовала в соцсети пост, который посвящён учителям по случаю празднования дня учителя в России.

Исполнительница хита «Перелетная птица» поблагодарила педагогов за терпение, мудрость. Также она передала привет всем своим учителям, а также тем, кто выбрал эту нелегкую профессию.