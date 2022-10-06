Максим Галкин впервые вышел на связь из Испании после скандального заявления Аллы Пугачевой

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Максим Галкин впервые вышел на связь из Испании после скандального заявления Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Шоумен и юморист Максим Галкин * впервые вышел на связь с поклонниками после череды скандалов и громкого заявления своей супруги Аллы Пугачевой. Как ни странно, но пародист сейчас не в Израиле вместе с семьей, куда поспешно собирая чемоданы улетела Примадонна.

Стендап-комик появился в соцсети впервые после воссоединения с женой и детьми Гарри и Лизой. Правда, телеведущий дал понять, что он не вместе с семьей.

Не успели близнецы вернуться к отцу, как тот улетел в Испанию. Галкин* в своем микроблоге поделился видеороликом, на котором он запечатлен в испанском городе Марбелья.

«Лунная дорожка! Я в Марбелье, в Испании! Красота, какой воздух и покой — это прелесть! Всем привет», — сказал комик в ролике.

Поклонники надеялись увидеть совместные кадры Максима и его детей. Но шоумен, по всей видимости, вынужден гастролировать, чтобы зарабатывать деньги.

* Признан иноагентом на территории России

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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