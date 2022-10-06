Наталья Подольская показала видео с дефиле в мини-платье с разрезом и модных сапогах

Певица Наталья Подольская порадовала поклонников новым видео с игривым дефиле в коротком платье с разрезами. Ролик артистка разметила в своей соцсети.

На опубликованных кадрах супруга Владимира Преснякова продемонстрировала не только прекрасное настроение, но и отличную фигуру, стройные ноги.

Как оказалось, Подольская отправилась на съемки. Этой осенью Наталью ждет участие в новых проектах. На певице было струящееся платье с узором и черные модные сапоги на каблуке. На улице она накинула черную косуху.

«Всегда начало телевизионного сезона меня будоражит», — написала звезда.

Подписчики похвалили Наталью. Фанаты оставили много восторженных комментариев под видео.

Кстати, в этом году Подольская отметила 40-летие. Исполнительница старается держать себя в форме, она часто демонстрирует подписчикам современные и смелые образы. Экс-участница «Фабрика звёзд-5» растит сыновей, поэтому в обычной жизни предпочитает носить только комфортные наряды.