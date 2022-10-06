Ольга Скабеева обошла в рейтингах вернувшегося на экраны Андрея Малахова

Журналистка Ольга Скабеева обошла в рейтингах недавно вернувшегося на экраны телеведущего Андрея Малахова. Его передача сперва резко взлетела в рейтинге, но затем перестала пользоваться популярностью у российских телезрителей.

Малахов надолго пропал с телеэкранов. После отсутствия на ТВ Андрей вернулся с новой авторской программой «Привет, Андрей!», которая выходит на телеканале «Россия 1». Его шоу взлетело в рейтинге, но затем популярность передачи резко упала.

На минувшей неделе главное субботнее шоу страны входило в десятку самых популярных телевизионных программ. Но интерес зрителя к программе «Привет, Андрей!» прошел.

На портале «Медиаскоп» провели оценку рейтингов. Так, за последнюю неделю «детище» Андрея Малахова опустилось на десятую строчку. Лидирующая позиция досталась Ольге Скабеевой и ее программе «60 минут» на канале «Россия 1».