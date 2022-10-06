Авербух сообщил, что в «Ледниковом периоде» затронут тему спецоперации на Украине

Тема специальной военной операции на Украине (СВО) будет затронута в популярном телевизионном проекте «Ледниковый период». Об этом сообщил в четверг продюсер и хореограф Илья Авербух.

По словам продюсера, съемки нового сезона ледового шоу стартуют в четверг.

Конкретных номеров (на тему СВО) мы делать не будем, но эту тему затронем. В первом эпизоде уже будет номер посвящен событиям на Донбассе, - заявил Авербух.

Время сложное. Время, когда идет мобилизация, но полагаю, что подобные телешоу не только развлекательные, но и объединяющие. Мы как можем стараемся, чтобы каждый из танцев был актуален сегодняшнему дню. Я не принимаю решения, что своевременно, а что не своевременно, - подчеркнул хореограф.

Заметим, «Ледниковый период» — это российское еженедельное спортивно-развлекательное ледовое шоу производства «Первого канала». Телевизионная программа с перерывами транслируется с 2007 года.