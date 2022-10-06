Рустам Солнцев заявил, что певец Борис Моисеев умер по естественным причинам

Известный российский певец, танцор, балетмейстер Борис Моисеев 27 сентября 2022 года был найден мертвым в своей московской квартире. Брат артиста Маркс Толкач винит во всем его арт-директора и близкого товарища Сергея Гороха.

Но многие знаменитости встали на защиту Гороха и заявили, что Сергей напротив всячески поддерживал тяжелобольного исполнителя, причем долгие годы, сразу же после первого инсульта в 2010 году. При этом директор Моисеева даже был вынужден отказаться от личной жизни.

Шоумен Рустам Солнцев в интервью порталу "Телепрограмма" сообщил, что на самом деле в смерти Бориса Михайловича никто не виноват.

"Никто не виноват. Явилась старуха с косой, забрала Борю в тот момент, когда его час настал. Он был сильно болен, хотя сам себя обслуживал. Сергей Горох всегда находился рядом. Вся тусовка и близкие люди это знали", - рассказал скандальный блогер.