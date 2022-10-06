Артист Станислав Садальский негативно высказался о работе телеведущей Юлии Меньшовой на Первом канале

Стас Садальский раскрыл неприглядную правду об телеведущей и актрисе Юлии Меньшовой и ее карьере на Первом канале. Известный блогер и актер заявил, что 53-летнюю артистку не приглашали вести программу «Сегодня вечером».

По словам Садальского, Меньшрва попала на Первый канал благодаря стараниям влиятельного отца, покойного режиссера Владимира Меньшова:

«Мне не нравилось, как вы с Максимом Галкиным* вели эту передачу. Не раскрывал правду телезрителям, как вы попали на Первый канал, сколько усилий пришлось приложить вашему известному отцу. Хочется мне объективно относиться к «звездным» детям, однако актриса вы....мягко говоря. Желаю вам найти себя».

Высказывание Садальского является ответом на слова о нем актрисы. Во время интервью с Цискаридзе Юлия публично заявила, что Садальский для нее —это пустое место. Меньшова призналась, что ей предлагали вновь вернуться в шоу «Сегодня вечером», но она отказалась.

Садальский считает, что это вранье:

«Кстати, обратно вас никто не приглашал. Эту станцию на Первом проехали»