Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как быстро вернулась в форму после вторых родов

Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала, как быстро вернулась в форму после рождения сына. Также артистка раскрыла свой вес через 3 месяца после вторых родов.

Регина призналась, что активно и регулярно занималась восстановлением тела. Также исполнительница отметила, что быстрее похудеть она смогла только благодаря интенсивным тренировкам.

«Вот контрольное взвешивание. После вторых родов быстро пришла в форму. Однако рубеж в 61 кг не могла преодолеть, поэтому занималась пять раз в неделю по по 4 часа. Сегодня мой вес 59,8 кг. Еще три кг и стану в добеременном весе», — написала знаменитость в соцсети.

Тодоренко через месяц после родов отправилась на работу. При этом с ребенком телеведущая не расстается. Она кормит сына грудью, поэтому ездит вместе с ним на съемки.