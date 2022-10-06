В Большом театре РФ возник конфликт между руководством и ведущими артистами

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В Большом театре РФ возник конфликт между руководством и ведущими артистами
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Фото из открытых источников

В государственном академическом Большом театре России разразился грандиозный скандал. Конфликт возник из-за того, что ведущих артистов отстранили от спектаклей и заменили их вторыми составами.

Недавно артисты балета выступили в Ташкенте, куда они были приглашены Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Всех звезд, которых участвовали в выступлении, убрали из запланированных на ближайшее время постановок.

Такой информацией с прессой поделился инсайдер, который пожелал остаться анонимным. На все требования возмущенных зрителей пояснить сложившуюся ситуацию руководство учреждения не отвечает. Балетоманы сдают билеты, проклиная руководителей Большого театра.

По данным источника, Махар Вазиев отстранил от работы Лантратова, Сташкевич, Лопатина, Крысанову, Лобухина, Александрову, Шипулину, Образцову, Скворцова, Волчкова.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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