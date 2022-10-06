В Челябинской области мобилизовали на фронт первых медицинских работников

В Челябинской области мобилизовали первых медиков. Пока это только несколько специалистов. Об этом сегодня, 6 октября, проинформировал военком региона Андрей Максуров.

У нас два или три врача, которые мобилизованы. С Министерством здравоохранения у нас плотное взаимодействие. Поэтому гражданское население не пострадает, своевременно получит квалифицированную медпомощь. Мы не будем привлекать ценных, точечных сотрудников, даже если они подлежат частичной мобилизации, — уточнил военный комиссар области.

В Министерстве здравоохранения дали список личного состава, который при разнарядке мы будем привлекать прежде всего, оформлять на поставку в ВС РФ. Пока что мобилизовывать будут фельдшеров. Если будет необходимость доукомплектовать медицинские батальоны для оказания помощи раненым, то нужны будут хирурги, — добавил Андрей Максуров.