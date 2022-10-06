В пресс-службе «Европейской медиагруппы» объяснили причину снятия песен Валерия Меладзе с ротации

Певец Валерий Меладзе, который недавно вернулся на сцену, столкнулся со сложностями. Некоторые радиостанции РФ убрали с ротации композиции артиста. И произошло это не просто так.

По словам руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского, отказ от песен Валерия Меладзе является нежелание российских граждан слушать певца в радиоэфирах. Народ сделал свой выбор, а на радио это желание поддержали.

«Во время формирования плейлиста музыкальные редакторы музыкальных станций "Европейской медиагруппы" ориентируются на ТОП-чарты, берут во внимание специальные исследования с фокус группами и хит-парады, в которых российские слушатели голосуют за те хиты, которые они хотят слышать в эфирах радио. Таким образом, текущий формат каждой из радиостанций формируется на основе тех или иных предпочтений аудитории», — сказал он.