Ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов заявил, что участник шоу мог проклясть его

В начале сентября на канале ТНТ стартовал очередной сезон мистического шоу «Новая битва экстрасенсов». Его ведущим стал Марат Башаров, а коллегой-скептиком - Илья Ларионов.

Иллюзионист признался, что в последнее время стали происходить неприятные события, которые омрачают ведущего. Илья не исключает, что виной может быть деятельность участника «Битвы экстрасенсов».

Накануне очередного испытания, которое снимали возле железнодорожных путей, Ларионов потерял кошелек с картами и деньгами, а затем его машину эвакуировали, хотя не было никаких запрещающих знаков для парковки.

Также шоумену внезапно пришел судебный иск:

«Иск на 360 тысяч за отсутствие авторских прав на музыку в программе, которая без проблем проходила не раз. И разные мелкие неурядицы, которые заполонили мою адскую неделю», — рассказал он.

По словам иллюзиониста, за несколько дней до этих событий он разговаривал с Владом Череватовым. Молодой участник «Новой битвы экстрасенсов» сказал, что хочет сделать особый ритуал:

«Перед этим Влад заявил, что идет на кладбище, чтобы там сделать порчи. Вопрос к моим читателям: как думаете, было это намеренное воздействие, или я виноват в том, что прошляпил бытовые моменты? Реально сидя на кладбище, на большом расстоянии испортить жизнь?».