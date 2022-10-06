«Вокруг ТВ» проинформировало, кто из звезд РФ покинул страну после мобилизации

Список звезд шоу-бизнеса, кино, театра, телевидения, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине пополняется. Объявленная частичная мобилизация заставила знаменитых, и не только, граждан РФ спешно паковать чемоданы.

В Сети ходят слухи о том, что звезды буквально ринулись за рубеж получать второе гражданство и приобретать там недвижимость.

Так, к ранее уехавшим из Российской Федерации Максиму Галкину *, Алле Пугачевой, Андрею Макаревичу *, Чулпан Хаматовой, Ренате Литвиновой, Семене Слепакове, Валерию Леонтьеву, Земфире, Леониду Агутину, Анатолию Белому, Анжелике Варум, Александру Гудкову, Дмитрию Крымову и Александру Молочникову добавились Анастасия Бигрина, Дмитрий Крымов, Евгений Ромашов, Анита, Федор Стрелковы, Арай Чобанян и много других популярных личностей.

Вообще после начала частичной мобилизации артисты предпочитают совершать путешествия за рубеж тайно, чтобы их случайно не заподозрили в эмиграции.

* Признан иноагентом на территории РФ