Журналист Михаил Шахназаров заявил: «Потап омерзительный, сдал Урганта»

В мире шоу-бизнеса обсуждают очередной скандал, который возник между рэпером Потапом и шоуменом Иваном Ургантом. Украинский артист сделал громкое заявление. Он фактически предал российского телеведущего.

В одном из последних интервью Потап поделился подробностями личного разговора с Ургантом. Музыкант заявил, что в феврале юморист позвонил ему. Иван рыдал в трубку и попросил прощения.

Ургант даже в связи с этим решил впервые прервать молчание и высказаться о том, что произошло во время их беседы. Но многих возмутило то, что рэпер не только публично рассказывает детали частного разговора, но и врет.

Даже журналист и публицист Михаил Шахназаров, который регулярно критикует шоумена, удивлен таким поступком артиста из Украины.

«Потап же сдал Урганта. Уверен, что тот ему позвонил, но Потап же омерзительный тип. Он сдал его зачем? Просто показал: не пытайся усидеть на двух стульях. Или в Израиль вали, или в Америку», — высказался Шахназаров в авторском шоу «Полный абзац».