Участница из Новосибирска победила на мировом конкурсе красоты в Баку

Сибирячка Екатерина Марченко победила на мировом конкурсе красоты International Beauty and Model. 36-летней девушке из Новосибирска присвоен титул Mrs Crystal Crown World (Миссис Мира).

Организатором конкурса красоты стал Всемирный конгресс красоты. Ранее он проводился в Китае, Кыргызстане, а в этом году в Азербайджане. За победу в мероприятии сражалось 20 девушек из разных стран. Конкурс состоял из трех частей, а основу дефиле составили вечерние и коктейльные наряды.

Борьба проходила в трех категориях — «Мисс» (девушки незамужние), «Миссис» (девушки до 37 лет и те, кто имеет детей), «Классическая миссис» (девушки 37 лет и больше). Члены жюри обращали внимание на то, как себя ведут участницы, их интеллект, коммуникацию, вкус, поведение в обществе.