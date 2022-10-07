Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом
Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На
Россия перебросит на территорию Украины сотни тысяч мобилизованных, уверен военкор Александр Сладков. Он рассказал, что ВС РФ пришлось отойти из 17
С момента преждевременной смерти известного российского артиста Бориса Моисеева прошло 9 дней. Как стало известно сегодня, творчество певца по
Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,
Дмитрий Певцов дал интервью интернет-изданию "Радиоточка ОСН". Актер и депутат прокомментировал свое отношение к российскому ТВ. По словам
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России
Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии
Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.
Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle