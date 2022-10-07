Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации

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Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации
Украина
Фото из открытых источников

200 тысяч мобилизованных граждан уже прибыли в ВС РФ, заявил генерал армии Владимир Болдырев. Бывший главком сухопутных войск также сказал, что остальные 100 000 человек прибудут чуть позже. Набор еще 100 тысяч человек займет не более 10 дней, но возможно, что этого не будет достаточно для победы, отметил генерал. Только для сухопутных войск необходимо 20 дивизий, заявил военачальник. По его словам, в тех регионах, где не справятся с частичной мобилизацией, виновных уволят. 

Болдырев также сказал, что необходимость в дальнейшей мобилизации будет зависеть jn ситуации на фронте. По его мнению, для достижения целей спецоперации следует использовать все средства. Он уверен, что необходимо применять такие силы, которые позволят побеждать. Генерал отметил, что следует проводить глубокие операции, чтобы освобождать не отдельные населенные пункты, а крупные направления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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