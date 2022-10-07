Актер Борис Галкин предрек расцвет отечественного киноматографа

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Актер Борис Галкин предрек расцвет отечественного киноматографа
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Фото из открытых источников

Режиссер и актер Борис Галкин отметил, что переезд некоторых российских актеров за рубеж не повлиял на отечественный кинематограф. Более того, российское кино в скором времени ждет расцвет.

Артист считает, что хуже всего зрителям, которые любили творчество уехавших артистов:

У них (артистов, которые покинули РФ) есть поклонники и своя аудитория. Не думаю, что это серьезные потери. Это потери в сердце и душе.

Однако, как отметил режиссер, на фоне последних событий воспрянет не только кино в России, но и вся культура, поскольку с испокон веков тяжелые события плодотворно влияли на творчество.

Думаю, что та трагедия, которая происходит в России и на Украине, является самым серьезным поводом, когда откликнутся по-настоящему творческие люди. Тогда и появится совершенно новая литература, новое кино, новый язык, - объяснил актер.

Галкин добавил, что в творческой профессии нет места достатку и выгоде. Также артист напомнил, что все выдающиеся звезды российского кино «были жертвенны», и шли на жертвы ради искусства, творчества внутри родины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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