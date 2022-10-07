Авербух рассказал, почему его жена на «Ледниковом периоде» выступает в паре с Никитой Кацалаповым

Продюсер и хореограф Илья Авербухин рассказал о новом составе участников и формате очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Первые четыре эпизода — это командный турнир, там соревнуются штабы Жулина и Авербуха. Сперва будет две команды, а принцип деления осуществляется с помощью жеребьевки. По итогам этих эпизодов состоится финал командного этапа. Только после этого начнутся соревнования в личном первенстве. Все оценки идут в зачет в тренерском штабе по итогам всех четырех эпизодов, - проинформировал Авербухин.

Арзамасова начнет в команде Жулина. Мы разные варианты пробовали с Арзамасовой. Из-за травмы спины искали самую легкую девочку для Кацалапова и ею оказалась Арзамасова. И героев последнего сезона мы решили не разлучать, ведь пока то им есть что сказать. Медведеву и Милохина заслуженно полюбили зрители, поэтому они обладатели приза зрительских симпатий. Мы решили, что они продолжат кататься, - добавил продюсер.