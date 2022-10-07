Бари Алибасов: «Покупка дома Аллы Пугачевой станет плевком в самого себя»

Бари Алибасов, сын российского композитора и музыканта, считает, что Алла Борисовна Пугачева и признанный в России иноагентом шоумен Максим Галкин* не смогут долго продать свой роскошный замок в подмосковной деревни Грязь.

Прежде всего, как говорит Алибасов, из-за того, что богатые люди России не захотят портить себе репутацию из-за покупки одиозного особняка.