Дмитрий Бикбаев: Константин Меладзе никому ничего не давал кроме брата и Веры Брежневой

Бешеная популярность группы «БиС» не смогла удержать ее солиста Дмитрия Бикбаева от шага закончить музыкальную карьеру. В определенный момент вокалист окончательно решил, что шоу-бизнес — не его.

Ранее партнер Дмитрия по дуэту Влад Соколовский говорил, что коллектив развалился из-за низкой заинтересованности продюсера в его существовании. А продюсером ребят был композитор Константин Меладзе. Бикбаев заявил, что есть много факторов, которые повлияли на участников, причем не только на солистов, но и на продюсеров и их дружбу.

По мнению исполнителя, пока артисты что-то из себя представляли с коммерческой точки зрения, ими занимались. И всем было точно понятно, что когда-то это закончится.

После участия в «Фабрике звезд» певцы были уверены, что новые песни и клипы подадут им на тарелочке:

«Меладзе не мог нам этого дать. Он этого никому и никогда не давал, кроме брата и Веры Брежневой. Поэтому, без вариантов»