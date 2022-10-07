20-летняя фигуристка Алина Загитова призналась, что у неё появился возлюбленный

20-летняя Алина Загитова не любит говорить о личной жизни. Но в беседе с Ляйсан Утяшевой фигуристка решилась на откровение. Как призналась спортсменка, ее сердце сейчас несвободно.

Ляйсан поинтересовалась у Алины, не хочет ли она заняться обзавестись семьей.

«Это сложный вопрос. На личные темы не говорю, придет само. А возможно, уже пришло. Занято мое сердце или нет? Не исключено», — заявила Загитова.

При этом фигуристка не назвала имени избранника. Ранее поговаривали, что она встречается с Кириллом Капризовым. Но тот состоит в романтических отношениях со Стешей Маликовой.

Поклонники уверены, что их любимица крутит роман с Дмитрием Воронковым. Он является нападающим хоккейного клуба «Ак Барс» и часто появляется там, что и Загитова. В минувшем году, к примеру, они в один день выложили фото, на которых катаются на вейк-борде. Позже были опубликованы снимки в банных халатах. Хотя совместных кадров у Алины и Димы нет.