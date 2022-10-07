Илья Резник пожаловался на безденежье после отъезда из РФ Аллы Пугачевой

Поэт-песенник Илья Резник, который написал несколько песен для Аллы Пугачевой, лишился отчислений из-за запрета на трансляцию песен Примадонны на радиостанция.

То, что песни Пугачевой не крутят на радио, для меня является ужасной новостью. Ира (супруга артиста) позвонила в компанию, занимающуюся нашими авторскими отчислениями, но там ей сообщили: «из-за запрета эфиров и ротации песен уехавших певцов, отчисления для авторов было решено уменьшить в 6 раз».

Как отметил Резник, ранее авторские отчисления «терялись» в РАО (Российское авторское общество), однако в последнее время эта ситуация нормализовалась. Поэт-песенник получал приличные деньги, хотя, как видим, это продлилось недолго.

Илья Рахмиэлевич добавил, что основные отчисления получал за песни в исполнении Пугачевой. а теперь он теряет более 80% своего привычного дохода.