Ксения Бородина впервые вышла в свет с Трофимом Семищенко. О романе телеведущей заговорили в марте. Тогда влюбленную пару засняли в театре.

Курбан Омаров заявил, что ее новый бойфренд ему должен денег. Ксюша резко отреагировала на слова экс-супруга, попросив не лезть в ее личную жизнь. Сейчас звезда «Дома-2» скрывает роман от поклонников. Бородина не публикует фото с избранником, не рассказывает о личной жизни.

Но сегодня Трофим случайно попал в камеру Ксении. Теледива сняла поход с дочерями и поклонником по столичных магазинах. Они посетили выставку, посвященную Гарри Поттеру. Семищенко удивился ценам на некоторые товары:

«Цены, конечно, в три раза больше, чем в магазинах…».

Когда младшая дочь Теона хотела взять игрушку, Трофим прервал ее и сказал:

«Она 11 тысяч стоит».



