Музыканты группы «Зверобой» заявили, что мобилизация культуры в РФ неизбежна

Музыканты популярной рок-группы "Зверобой" из Москвы уверены, что в РФ неизбежно начнется мобилизация искусства и культуры.

Не секрет, что участники коллектива, играющего русский рок, часто посещали Донбасс после 2015 года.

По мнению Александра Носкова, на Донбассе произошел настоящий творческий взрыв. Там появилось немало патриотически настроенных музыкантов и авторов-исполнителей. Алексей добавил, что их песни поют даже парни в окопах. Не менее популярными являются композиции певицы Юлии Чичериной.

Александр также высказался о спокойной обстановке в российской столице:

"Когда после Донбасса приезжаешь сюда — процитирую нашего дорогого Алексея —кажется, что здесь какой-то "Диснейленд". Там по-настоящему все. Хотя сейчас ситуация другая —в России идет мобилизация", — подытожил Носков.