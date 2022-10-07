Никас Сафронов назвал Тарзана «Достойным парнем», говоря о его возможной мобилизации

На днях певица Наташа Королева впервые высказалась о частичной мобилизации в стране. Как призналась артистка, ее супруг, танцор Сергей Глушко (известный как Тарзан), подходит под критерии, заявленные Министерством обороны. Не совпадает у стриптизера лишь возраст - ему исполнилось 52 года.

Никас Сафронов считает, что танцор не станет уклоняться от призыва, если получит повестку.

«Он парень достойный. По отношению к своей родине, семье и окружающим людям. Поэтому думаю, что он не будет себя отделять в сознании от других граждан России. Есть нормы и правила, по которым любой человек, в том числе артист, должен жить», — заявил художник.

По словам Сафронова, любой нормальный артист в сложившейся ситуации поступит так, как этого требуют законы:

«Нет сигналов от артистов, что они считают себя выше и лучше остальных людей, и не хотят делать то, что делают их зрители. В ином случае они попросту не имеют права называться артистами России».