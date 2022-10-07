Павел Воля объяснил: стоит ли выходить на сцену Comedy Club в трудные времена

Резидент юмористического шоу Comedy Club Павел Воля рассказал, стоит ли выходить на сцену его участникам в столь трудные для страны времена.

В эфир канала ТНТ программа выводит с 2005 года. За все время существования проекта некоторые резиденты сменили область деятельности, но некоторые продолжают работать в культовом проекте. Павел Воля выступил перед публикой и объяснил, почему нужно выходить на сцену Comedy Club даже в такие непростые времена.

«Смотреть «Камеди Клаб» — это тоже ведь терапия! Свет в конце туннеля! Это хорошее настроение, которое льется на людей из экранов даже в трудные времена. Мы выступаем, как и ранее, ведь сейчас это важнее, чем когда-нибудь! Мы с нашими зрителями, потому что вы — всегда наши, а мы — всегда ваши. Ловите Comedy Club в эфире!!!», — сказал артист.

Отметим, что новый выпуск шоу выйдет на канале 7 октября в 21:00.