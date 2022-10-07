Певица Азиза поддержала уехавшую из РФ Аллу Пугачёву

Отъезд Аллы Пугачёвой из страны, а также её скандальные высказывания о соотечественниках - это главная тема последних дней в СМИ. Народную артистку критикуют, ругают, высмеивают, призывают лишить всех наград. Певица Азиза искренне не понимает подобных нападок.

"Тему с Аллой раздули до невероятных масштабов. Может быть, она сказала что-то, но затем слова ее переиначили, поэтому начал нарастать снежный ком. Не разберешь теперь, где правда, а где ложь. Пугачева очень мудрый человек, рожденный в СССР. Это ведь особые люди. Не хочу верить, что она выступает против страны", - заявила Азиза, призвав прекратить критиковать исполнительницу.

Также певица добавила, что она знает настроения российского общества, которое желает лишить Пугачёву государственных наград. Как считает Азиза, это является крайней мерой, к которой не нужно прибегать, поскольку не эти люди их вручали, чтобы потом отнимать титулы.