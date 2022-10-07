Раскрыта суть скандала с артистами в Большом театре РФ

Раскрыта суть скандала с артистами в Большом театре. Стало известно, почему солисты балета были отстранены от спектаклей.

Как сообщают СМИ, руководство театра решило отстранить звездных артистов от участия в спектаклях. Поводом для такого решения является отъезд танцоров в Ташкент на гастроли. Обозреватель «МК» узнал о подробностях конфликта и нюансах, которые могут повлечь нежелательные последствия.

Не секрет, что артисты всегда ездили на халтуры в собственный выходной, а сейчас с гастролями вообще негусто. В Большом театре РФ группка из молодых артистов полетели в Ташкент, где провела составленный из номеров балетов концерт. Среди них Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Екатерина Шипулина. Организацию тура проводила Шипулина. Поговаривают, что к этому также причастен продюсер оперной певицы Анны Нетребко, который живет в Монако.

Вина звезд только в том, что они об отъезде не сообщили худруку балетной труппы Махару Вазиеву. Кроме того, неутешительные сведения поступают из касс. Фанаты Крысановой, которую сняли сразу с 3-х спектаклей, сдали билеты, а ползала ушло прямо со спектакля.

Сам же художественный руководитель Большого театра заявил:

Нет никакого конфликта, есть некоторые вопросы касательно внутренней работы учреждения. Это комментировать не этично. Проблемы есть в любом коллективе, это только рабочие моменты. В жизни бывает всякое. В театре нет секретов, однако иногда возникает непонимание, разногласия в коллективе. Все решаемо, у нас все решилось.