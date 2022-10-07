Режиссер и заслуженный артист РФ Борис Галкин не считает потерей массовый отъезд артистов

Заслуженный артист РФ Борис Галкин решил высказать свое мнение о массовом отъезде артистов за границу. Как считает режиссер, бегство российских звезд за рубеж не является серьезной потерей.

Галкин ответил на вопрос журналистов, обеднел ли кинематограф после переезда многих артистов за границу. Деятель кино сказал, что РФ не бедна талантами и ничего плохого не случилось.

«Что касается отъездов, наверное, все немного изменилось, у них были поклонники, своя зрительская публика, но это не такие большие потери. Скорее потеря в душе Отечества. А что касается отечественного кино и его будущего, то пока что трудно делать прогнозы — время покажет», — высказался артист.

Галкин подчеркнул, что нынешние политические события станут историческим поводом, на который откликнутся самые творческие люди. Режиссер говорит о скором появлении новой литературы, нового языка и нового кино.