Соседи артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили звездную пару в загрязнении пруда

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Соседи артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили звездную пару в загрязнении пруда
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Фото из открытых источников

Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили звездное семейство в загрязнении реки. В эксклюзивном интервью для издания 5-tv.ru жители деревни рассказали, что знаменитая семейная пара не заботилась об окружающей среде.

Как все богатые жители Грязи, Примадонна и ее семья сбрасывали сточные воды в водоем. Хотя обычные жители себе такого не позволяют, поскольку дренажные трубы выведены к огородам.

«Все они загадили, спускают в водоем, все богачи спускают. Мы выкачиваем, они в пруд. Дети менингитами часто болеют. Почему же мы не спускаем? Мы все на огород», — рассказал сосед четы.

По словам мужчины, обращаться в инстанции бесполезно, так как на богатых и знаменитых правила не действуют. Но страдает не только экология, соседские коровы тоже не могут выжить в этих условиях, поскольку пьют грязную воду.

«Там коров было целое стадо, немецкие коровы, потом они тяжело заболели. Все же по ручью в Москву-реку идет», — добавил сосед.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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