Друг онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Последнее время о состоянии здоровья тяжелоболной Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Семья оберегает от любопытной прессы и назойливых поклонников актрису, которая болеет раком мозга.

Но год назад близкий товарищ артистки Анатолий Демидов проговорился о том, как сейчас выглядит и себя чувствует онкобольная Настя. По его словам, состояние Заворотнюк стабилизировалось после длительного гормонального лечения и химиотерапии. Безусловно, звезду кино мучают головные боли и проблемы с памятью. Также, поговаривают, у нее обездвижена правая рука. При этом настроение у Анастасии хорошее.

А вот внешность у Заворотнюк сильно изменилась:

"Косынка на голове, была в больших черных солнцезащитных очках, которые закрывают лицо. Сидела укрытая пледом в коляске. Сильно поправилась. Все знакомые и близкие привыкли к ее весу, она понемногу тоже привыкает"