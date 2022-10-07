Телеведущая Ольга Бузова призналась, что сейчас не состоит в отношениях с мужчиной

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова на время приостановила рабочую деятельность. Сейчас звезда телестройки активно занялась своим здоровьем.

Как говорит Ольга, в настоящее время в ее жизни нет мужчины. Бузова призналась, что она провела свободное время в фитнесс зале. Далее артистка отправилась на процедуру массажа. Исполнительнице сделали вакуумный массаж. Результат от процедуры она прокомментировала в соцсети.

"Я тут приняла решение заняться своим телом и здоровьем. Что я мужу будущему скажу? А... У меня же супруга нет!"

Также знаменитость уточнила, что сейчас у нее нет любимого человека, с которым она состоит в романтических отношениях и в будущем хотела бы создать семью.