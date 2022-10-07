Телеведущая Жанна Бадоева и телешоу «Жизни других» вернутся на Первый канал

Привычные и всеми любимые развлекательные передачи постепенно возвращаются в сетку вещания Первого канала. Как стало известно, скоро в эфир телеканала выйдет новый выпуск тревел-шоу "Жизни других" с его ведущей Жанной Бадоевой.

В новом выпуске телевизионного шоу Бадоева отведает мексиканский город Канкун, расскажет о традициях, особенностях и жизни местного населения. Программа выйдет на экраны в воскресенье, 9 октября 2022 года. Анонс выпуска доступен на YouTube-канале телеведущей.

На заметку: шоу стартовало на Первом в феврале 2019 года. Оно сделано в популярном тревел-формате. С первых анонсов создатели проекта заинтриговали оригинальной концепцией. Программа «Жизнь других» позволила заглянуть дальше внешней оболочки той или иной страны, в которой хотят побывать туристы. Отличительной особенностью является то, что она рассказывает не о туристах, а местных жителях разных возрастов, статусов и профессий.

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