Телеведущий Андрей Малахов обнимался с полуголой блондинкой на глазах у своей жены

Телеведущий Андрей Малахов ведет медийный образ жизни, но о личном не говорит. На публике он преимущественно появляется в одиночку, не публикует снимки семьи в соцсетях.

Более 10 лет Малахов и Шкулева состоят в браке. Четыре года назад телеведущий впервые стал отцом. Но поклонники ни разу не видели подрастающего сына Сашу.

На днях шоумен выставил новые фото с празднования юбилея «Антиглянец», на котором его запечатлели с супругой. Законная жена Наталья Шкулева при этом стоит в стороне, а Андрей обнимает полуголую очаровательную блондинку.

Заметим, что слухи о разводе пары регулярно появляются в СМИ. Супруги никаких не комментируют догадки журналистов.



