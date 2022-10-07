Телеведущий Андрей Норкин объяснил, почему он не удивлён поведению певицы Аллы Пугачёвой

Известный телеведущий Андрей Норкин жёстко высказался в адрес Алла Пугачёвой. В эфире шоу «Сегодня вечером» на канале НТВ он объяснил, почему он нисколько удивлён поведению Примадонны, которая второй раз поспешно покинула страну после начала частичной мобилизации в РФ.

По мнению Норкина, не нужно удивляться такому поведению Примадонны. Она всегда была такой, какой сейчас её увидела многомиллионная аудитория. Разница лишь в том, что ранее Народная артистка тщательным образом скрывала свои истинные настроения.

Также у телеведущего в ходе программы развязался спор с гостем по поводу того, надо ли наказать жену шоумена Максима Галкина* за её скандальные слова и неприемлемое поведение.

* признан иноагентом в России.