У Дмитрия Шепелева стремительно развивается неизвестная патология: артист слышит голоса

Дмитрий Шепелев на днях вышел на связь с поклонниками. Со своими подписчиками он поговорил о наболевшем. Телеведущий откровенно признался, что каждое утро слышит неизвестные голоса.

Правда проявляются они у него в виде какой-нибудь песни:

"Она сама собой появляется, без участия моего. Проснулся, песня заиграла! Я мог даже не вспоминать о ней либо не слышать тысячу лет, а она такая всплыла и себе играет" — признается Шепелев.

Недавно таким образом в голове у Шепелева появился Владимир Кузьмин, что не на шутку разволновало артиста:

"Не понятно, как у меня в голове оказался Кузьмин. Я о нем ничего не знаю. Что ты делаешь там, мне отвечай?!" — задал вопрос ведущий.

Также шоумен пообещал держать поклонников в курсе его ситуации и рассказывать, какая мелодия посетила его в очередной раз.