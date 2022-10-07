В РФ теряют работу артисты, открыто поддержавшие специальную операцию на Донбассе

В последнее время участились случаи лишения российских артистов работы после их открытой поддержки специально военной операции на Донбассе и в Украине. Однако происходит это не в соседней стране, а на территории РФ.

Первая информация о подобных случаях появились после того, как от работы был отстранен Георгий Тесля-Герасимов. Звезда сериала «След» связал это с озвученной гражданской позицией.

Активист организации ГРАД, журналист Роман Антоновский сообщил, что это далеко не единичный случай в России. Публицист напомнил, что из эфиров радио убрали композиции популярного коллектива «Зверобой». Концерта лишился и рэп-исполнитель Хаски. Также о существенных проблемах в работе говорил заслуженный артист Василий Мищенко. Всех знаменитостей объединяет публичная поддержка СВО.