Обнародованыо полное видео с нового концерта Шнурова после его скандального выступления в Москве

Музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», после скандального концерта в Москве и исполнения провокационной песни на Дне города, на время пропал. Артисты, напомним, спели композицию о пожаре в столице, чем вызвали небывалую волну негодования у коллег и россиян.

Но, как выяснилось, коллектив продолжает давать концерты в городах России. Группа была приглашёна на открытие долгожданной хоккейной арены в Омске. Концерт состоялся вечером в четверг, 6 октября. Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступили в честь открытия «G-Drive Арены». Шнуров исполнил свои известные хиты. Спел и легендарную WWW, и популярный «Экспонат», и драйвовую «В Питере — пить!».

А сегодня видео с концерта появилось в Сети. Судя по ролику, зрители не в обиде на музыкантов за их скандальное выступление. Шнуров неоднократно спускался со сцены и пел рядом с поклонниками, что вызывало у фанатов восторг. Люди забили стадион, а концерт длился почти два часа. Поклонники с удовольствием подпевали артистам. Кроме того, омичи радостно танцевали, а позже поделились впечатлением, что выступление было по-настоящему веселым и зажигательным.



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