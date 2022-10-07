Внешность 64-летней певицы Мадонны без фотошопа на новых снимках папарацци напугала фанатов

64-летняя Мадонна регулярно выкладывает в социальных сетях фото, на которых выглядит моложе на 20 лет. Сколько на снимках фотошопа, а сколько — реальности, неизвестно. Понятно одно, что поп-икона достаточно сильно приукрашывает изображения.

Оказалось, что звезда сильно увлеклась уколами красоты и пластикой. Поэтому от «натурального вида» не осталоь и следа. Интернет-пользователи были шокированы и напуганы, когда увидели последние снимки папарацци.

Фотографы засняли исполнительницу в аэропорту. Мадонна тщательно прикрывала лицо объемным капюшоном, однако публика все же смогла увидеть реальную картину. Лицо певицы идеально гладкое, но сильно раздутое и превратилось в шар.

По мнению экспертов, в последнее время Мадонна сделала операцию по подтяжке глаз, увеличению объема скул и губ, разглаживанию морщин ботоксом. Также американская звезда изменилась из-за подтяжки средней зоны лица.