Врачи назвали характерные признаки больной печени

Длительное чувство сытости и дискомфорт в животе говорит о том, что ваша печень больна и нуждается в диагностике.

Также о больной печени говорят болевые ощущения с правой стороны. На ранних этапах нездоровая печень «молчит», поэтому появление дискомфорта является знаком того, что процесс очень серьезен.

Желтизна глазных белков и кожи. Желтуха развивается из-за нарушения в производстве желчи, которая увеличивает в крови количество желчного пигмента.

Потемнение мочи. Темная моча тоже может быть знаком избытка желчи. За ее выделение ответственна как раз печень.

Зуд кожи. Больная печень нередко приводит к появлению проблем с кожей, появляется пигментация, покраснения, сосудистая сетка и сильный зуд.

Стойкая сытость. Аномальное ощущение стойкой сытости, которое не связано с приемами пищи, может говорить о том, что печень увеличена.

Беспричинная и постоянная усталость характерна также для болезней печени.