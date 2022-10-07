Журналистка Алена Жигалова призвала Никиту Преснякова рассказать правду о своей «мобилизации»

История с мобилизацией внука Аллы Пугачевой обрастает слухами. Журналистка Алена Жигалова в связи с многочисленными сплетнями призвала Никиту Преснякова записать видео с опровержением, и показать, где сейчас он находится.

"Вопрос у меня. Почему Никита Пресняков не запишет видео в соцсети с опровержением этого «фэйка» и не покажет нам, где он действительно находится?", - пишет Жигалова.

Алена сообщила об информации, которая муссируется в Сети. Например, по данным телеканала "Медиа хабалки" Никита действительно получил повестку, и даже приехал в пункт сбора, где у него произошел конфликт.

"СтарХит" же пишет, что в настоящее время внук Примадонны находится в США. Якобы Никита, уезжая в Америку, сорвал все запланированные концерты и постановки. Сам же артист назвал новость "фэйком", а его жена почему-то отказалась категорически комментировать ситуацию.

