Звезда реалити-шоу «ДОМ-2» Юлия Ефременкова заявила, что материнство кардинально поменяло её жизнь

Юлия Ефременкова рассказала о том, как материнство кардинально изменило ее жизнь. Звезда реалити-шоу «ДОМ-2» поделилась с подписчиками своими искренними эмоциями.

22 сентября 2022 года 35-летняя Юлия Ефременкова и ее избранник, 32-летний Мондезир Свет-Амур, стали родителями. У влюбленной пары родились близнецы. Недоношенные мальчики появились на свет после планового кесарева сечения. Пока молодая мама с малышами находится в больнице.

Как призналась Ефременкова, все в ее жизни изменилось после того, как она испытала радость материнства.

«Скажу честно, что несмотря на все сложности, я представить не могла себе, какое же это счастье!!! С появлением деток моя жизнь обрела смысл и заиграла другими красками!» — написала звезда.

Участница телестройки также с любовью обратилась к своим малышам и супругу:

«Вы у меня маленькие мужчины, сильные, с огромным стремлением к жизни! Очень люблю вас и горжусь! Котенок, это самое лучшее, что с нами в жизни могло случиться».