Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге

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Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге
Украина
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Евгений Поддубный призывает смотреть на ЧП на Крымском мосту не с точки зрения имиджевых и репутационных потерь России, а как на часть контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины.

Утро субботы, 8 октября, у жителей полуострова Крым не задалось и началось не с кофе. В шесть часов наступил тот самый момент, о котором власти Украины предупреждали в течение нескольких месяцев кряду - на Крымском мосту прозвучал взрыв, после чего начался пожар. Затем новости с полуострова начали поступать одна хуже другой - дорожное полотно просело, обвалилось два (или три, точно неизвестно) пролета автомобильного моста, железная дорога повреждена, Крымский мост закрыт для движения, полуостров снова отрезан от материковой части России... А видео - прямо из категории «жесть»!

Как и что произошло - надлежит еще разобраться. Однако практически никто не сомневается, что ЧП такого масштаба на Крымском мосту организовала Украина, как и обещала.

И не просто для того, чтобы позлить россиян, утверждает военкор Поддубный. Его публикация в Телеграм-канале наталкивает на мысль, что ситуация для ВС РФ на фронтах, особенно на южном, будет становиться только хуже.

Инцидент на Крымском мосту, пишет военкор, «это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге».

Разделяет эту позицию и автор Телеграм-канала «Нежурка». Он считает, что Крымский мост был поврежден именно сейчас не просто так.

«В свете Крымского моста очень логична попытка наступления на Запорожскую область с целью затруднить снабжение по сухопутному коридору», - растолковывает он для тех, кто не может уловить все нюансы возможной оперативной обстановки.

Подрыв Крымского моста фактически лишает российскую группировку войск на юге без обеспечения на некоторое время, а это позволяет противнику воспользоваться этим для улучшения своих позиций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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