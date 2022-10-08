Даниил Безсонов: По Крымскому мосту прилетело, вероятно, что-то большое

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Даниил Безсонов: По Крымскому мосту прилетело, вероятно, что-то большое
Украина
Фото из открытых источников

Крымский мост, разрушение которого так долго анонсировали власти Украины, выведен из строя. И теперь с этим никто не станет спорить, хотя нас ранее уверяли в том, что он несокрушимый, неубиваемый и так далее. Что с ним произошло? Вот в чем вопрос. Версий, как всегда, много.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, ознакомившись с рядом видеороликов с места событий, заявляет, что по Крымскому мосту, вероятно, был прилет. И прилетел наверняка не дрон, не небольшой беспилотник.

«На видео со взрывом грузовика больше всего смущает большое количество искр от поверхностей и в ореоле взрыва. Такое неоднократно видим на войне, когда поражающие элементы со скоростью пули бьются об поверхность после разрыва боеприпаса, - пишет Безсонов в своем телеграм-канале «Неофициальный Безсонов «Z». - Искр очень много, поэтому они не от обломков авто (если машина произведена не из чугуна, конечно). Это говорит в пользу прилёта. Взрыв очень мощный, должно было тогда прилететь что-то большое».

Замминистра информации считает, что пока не стоит спешить с окончательными выводами, особенно на публику, во всеуслышание, и стоит дождаться заключения экспертов-криминалистов.

Ранее репортер Андрей Руденко заявил, что разрушение Крымского моста может расцениваться как подтверждение планов ВСУ по готовящемуся наступлению на запорожском направлении с последующим обрезанием путей подходов к Херсону, а затем и Крыму. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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