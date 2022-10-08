Актер Алексей Панин заявил, что в Россию он вернется только умирать

Алексей Панин много лет живет в Испании. В Москву актер приезжает только тогда, когда ему нужны деньги. Никогда до этого скандальный артист не скрывал, что он обожает Европу. Но на шикарную жизнь денег у дебошира, вероятно, нет, поэтому ему приходилось возвращаться в Россию.

Но стоит сказать, что в последнее время из-за своих скандальных высказываний все компании прекратили сотрудничество с актером. Панин был вынужден признаться, что на родину он вернется лишь в том случае, если узнает, что его дни на этом свете сочтены.

Об этом Алексей написал в комментариях под постов в соцсетях.

Интриган опубликовал новые фото, на которых поклонники отметили, что Испания идет Панину на пользу. Он действительно похорошел и посвежел. Актер не мог проигнорировать приятные комплименты:

"В Россию поеду только помирать. А жить буду в другом месте"