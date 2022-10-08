Актер Егор Беров заявил, что готов отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации

Россия перебросит на территорию Украины сотни тысяч мобилизованных, уверен военкор Александр Сладков. Он рассказал, что ВС РФ пришлось отойти из 17
Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом
В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны
С момента преждевременной смерти известного российского артиста Бориса Моисеева прошло 9 дней. Как стало известно сегодня, творчество певца по
Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,
Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили
Свердловского хирурга, являющегося заведующим хирургического отделения больницы № 1 Асбеста, призвали в рамках частичной мобилизации в РФ одним из
В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная
Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор
Московские врачи заявили, что заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) могут стать причиной отсрочки от мобилизации, пишет Life. По словам
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