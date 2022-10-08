Актер Егор Беров заявил, что готов отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации

Российский телеведущий, актер театра и кино Егор Бероев ыразил готовность отправиться на фронт в рамках проведения частичной мобилизации, которая была обьявлена президентом РФ.

По словам артиста, в случае получения повестки он не будет уклоняться от мобилизации, а согласится отправиться в зону СВО. Бероев говорит, что многие его друзья, которые служат в рядах ВДВ, в настоящее время также находятся на Украине в зоне проведения спецоперации.

Если мобилизуют, то пойдем, конечно! А почему нет, пойдем! — сказал Егор в ответ на вопрос о получении повестки.

Напомним, актер сейчас снимается в новом сезоне популярного ледового шоу «Ледниковый период», которое транслирует Первый канал. Именно выступающий в паре с фигуристкой Еленой Ильиных артист вышел на лед одним из самых первых. Один из номеров Бероев решил посвятить СВО на Украине. Танец на льду выполнят под песню Полины Гагариной «Кукушка».

