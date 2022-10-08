Актер Сергей Никоненко заявил, что Крымский мост никак не давал нашим врагам покоя

Актер Никоненко назвал произошедшее возгорание на Крымском мосту диверсией и терроризмом. Актер считает, что Керченский мост не давал покоя врагам России.

Напомним, сегодня утром, около 06.00 случилось происшествие на мосту в Крыму. Правоохранительные органы и российские власти принимают случившееся как теракт. После намеренного подрыва грузового автомобиля оказались разрушены оба пролета моста, а также сообщается о сильных повреждениях железнодорожной части.

Такое время сложное! То, что сегодня произошло, — это точно диверсия! Из-за недосмотра произошла такая трагедия, - заявил актер.

Никоненко уверен, что дело в терроризме. Артист сожалеет, что разрушена такая хорошая дорога, и считает это результатом действий врагов. Сергей Петрович также призвал избавляться от русофобии.